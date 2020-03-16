Ульяновск, , 12:08 — REGNUM В Ульяновской области в результате замыкания без электроэнергии оставались более 2,17 тыс. жителей. Повреждение было устранено в течение нескольких часов, сообщает региональное ГУ МЧС.

Информация о происшествии в рабочем посёлке Ишеевка поступила 15 марта около 23 часов от оперативного дежурного. В результате без света остались три сельских населённых пункта: Салмановка, Полдомасово и Максимовка. Всего от электроэнергии отключено 475 жилых домов, в которых проживают 2176 человек. Также без света остались три социальных объекта.

«Причина отключения — режим замыкания на землю для отыскания места повреждения», — говорят спасатели.

Авария была устранена 16 марта в 01:10 часов. В ведомстве отмечают, что в настоящее время электроэнергия подаётся в полном объеме.

Всего за сутки, 15 марта, в Ульяновской области спасателей вызывали на тушение девяти пожаров и ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий. В частности, горели две бани, неэксплуатируемые бытовые вагончики и автомобиль, также зарегистрировано возгорание мусора и травы.