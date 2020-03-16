Ужгород, Украина, 16 марта 2020, 12:10 — REGNUM В Закарпатье пограничники обнаружили партию ртути, которую незаконно планировали вывезти в одну из стран Евросоюза, сообщило 16 марта издание «Обозреватель».
По данным журналистов, задержан гражданин Словакии, в автомобиле которого были найдены специально оборудованные тайники. В них пограничники обнаружили бутылки с ртутью. Общий вес ядовитого вещества составил 5 кг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники обнаружили более 10 тыс. медицинских масок в днище автомобиля, направлявшегося в Польшу.
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