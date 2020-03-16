Петропавловск-Камчатский, 16 марта 2020, 11:50 — REGNUM В школах Камчатки из-за сильной метели отменены занятия первой и второй смены в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Петропавловска-Камчатского.
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Уроки отменены во всех классах. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать.
Как сообщало ИА REGNUM, циклон принёс на Камчатку шквальный ветер до 30 м/сек, обильный снегопад. Жителям региона рекомендовано остаться дома, отказаться от поездок на автомобилях. Все службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность.