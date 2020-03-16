Уфа, , 11:58 — REGNUM Людей, которые попытаются заработать на вспышке коронавируса, в рамках закона будут максимально жестко преследовать и наказывать. Об этом 16 марта сообщил Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в связи с угрозой появления в Башкирии коронавируса на территории республики введен ряд ограничительных мер. Но паникеры и мародеры являются одной из угроз, которая может помешать нормальной работе его управляющей команды.

Отмечается, что паникеры это те, кто распространяет лживую информацию. А поскольку граждане плохо разбираются в происходящем, то при всеобщей истерике любая, самая глупая информация хорошо падает на благодатную почву.

По словам главы Башкирии, кроме этого, нашлись люди, которые попытаются «заработать на эпидемии». Появляются различные спекулянты, псевдоврачи и деятели, которые оказывают различные платные услуги.

Хабиров подчеркнул, что такое поведение будет расценено как мародерство, поэтому в рамках закона будет максимально жестко преследоваться и наказываться.

Сообщается, что в Башкирии достаточно средств для профилактики, тестирования и лечения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют в течение нескольких месяцев построить новую инфекционную больницу. Кроме этого, в республике до 20 апреля 2020 года отменили все массовые мероприятия с количеством участников более одной тысячи человек.

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