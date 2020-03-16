Еравнинский район, Бурятия, , 11:45 — REGNUM Следователи в Бурятии задержали местную жительницу, которую обвиняют в убийстве своего друга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, тело последнего было найдено 4 марта в собственном дворе в селе Сосново-Озёрское.

В следствии выяснили, что задержанная познакомилась с убитым несколько лет назад. Мужчина показал новой подруге своё мелкокалиберное ружье и даже научил из него стрелять.

Но 3 марта 2020 года они поссорились по телефону. После этого женщина приехала из столицы республики Улан-Удэ в село.

«Сначала она зашла в недостроенный пустующий дом, где взяла ружье, зарядила его, после чего направилась к зимовью, где жил возлюбленный. В этот момент мужчина вышел на крыльцо. Обвиняемая прицелилась и выстрелила ему в спину, после чего скрылась с места происшествия и уехала обратно в город», — отметили в СКР.

Однако при её задержании в сумочке о подозреваемой нашли патроны от ружья, после чего она призналась в случившемся. Ей уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается.

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