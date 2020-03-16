Минск, , 11:41 — REGNUM Белорусское руководство допустило непростительную халатность и беспечность в деле предотвращения пандемии коронавируса. Такое мнение высказал ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что правительство России вводит ограничение на пересечение границы с Белоруссией из-за распространения вируса COVID-19.

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Эксперт напомнил, что в данный момент количество заболевших и инфицированных в Белоруссии засекречено, но известно, что Минск очень тесно сотрудничает с Пекином.

«Большое количество граждан Китая живет, работает и учится на территории Белоруссии. На мой взгляд, белорусское руководство допустило непростительную беспечность и халатность в деле обеспечения мер, направленных на предотвращение эпидемии коронавируса. Поскольку Китай являлся одним из очагов пандемии, следовало бы закрыть границы для въезда китайских граждан достаточно давно, еще в начале этой эпидемии. Всех, кто каким-либо образом мог быть заражен вирусом, нужно было направить на карантин. Прежде всего это касалось граждан Китая, а также тех граждан Белоруссии, которые контактировали с ними. Поэтому я считаю, что те меры, которые сейчас предпринимаются в Белоруссии, являются запоздавшими» — заявил Безпалько.

Эксперт также отметил, что в Сербии, несмотря на то, что это небогатая страна, было принято решение повысить зарплату работникам медучреждений на 10% из-за пандемии коронавируса. Тем временем в Белоруссии из-за перерасчета многие бюджетники, в том числе и медики, потеряли в зарплате, отметил он. «Я поставил бы Сербию в пример Белоруссии», — добавил Безпалько.

По словам эксперта, для предотвращения эпидемии на территории России не исключено полное перекрытие границы с Белоруссией — тем более, что в данный момент практический прекращено сообщение с Украиной всеми видами транспорта, кроме автомобильного.

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