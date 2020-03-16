Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 11:44 — REGNUM Вооруженные силы Индии ликвидировали четверых боевиков в индийском Кашмире, об этом 16 марта сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, у ликвидированных бандитов было обнаружено оружие. Официальные лица отмечают, что убитые были связаны с группировкой, штаб-квартира которой находится в Пакистане.

Напомним, ситуация в индийском Кашмире остается напряженной с 5 августа 2019 года, когда власти страны лишили регион ряда привилегий, доступных автономии. Данное решение вызвало серьезные противоречия с соседним Пакистаном.

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