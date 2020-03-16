Петропавловск-Камчатский, 16 марта 2020, 11:48 — REGNUM На Камчатке бушует сильнейшая метель. Жителям рекомендовано оставаться дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Петропавловска-Камчатского
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«Горожанам рекомендовано оставаться дома, не выезжать за пределы населённых пунктов. Работодателям рекомендовано скорректировать рабочий график», — сообщили в мэрии столицы Камчатки.
Как сообщало ИА REGNUM, за ночь с 15 на 16 марта на Камчатке выпало 40% месячной нормы осадков.