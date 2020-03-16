Пермь, , 11:35 — REGNUM В Пермском крае по факту гибели мужчина под колесами пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург-Челябинск проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вечером 14 марта на 1387 километре девятого пикета железнодорожной станции Чайковская. Мужчина переходил железную дорогу перед близко идущим поездом. Заметив пешехода, машинист подал сигнал, а затем применил экстренное торможение. Однако поезд был слишком близко и избежать наезда не удалось. Мужчина скончался на месте.

В настоящее время устанавливается личность погибшего и все обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, в Перми и на станции Кез появилась система голосового предупреждения нарушителей правил перехода через железнодорожные пути. Кроме того, звукового оповещения прибор подает мигающий световой сигнал, информируя машинистов поездов о возможном нахождении человека на путях. По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, в 2020 году на территории Прикамья планируется разместить еще десять подобных систем.