Цхинвал, , 11:37 — REGNUM Подача электроэнергии в Южную Осетию прекратилась утром 16 марта. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на РГУП «Энергоресурс — Южная Осетия».

Журналистам сообщили, что полностью прекратилась подача электричества по ЛЭП, идущей из Северной Осетии. Это единственный источник обеспечения электроэнергией республики.

Сообщается, что подача была возобновлена через час. Для этого потребовалось произвести повторное подключение. Причина техническогосбоя пока неизвестна. Отмечается, что в горах, где проходит ЛЭП, ночью был снегопад.