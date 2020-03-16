Каменск-Уральский, Свердловская область, , 11:20 — REGNUM В Каменске-Уральском вынесен приговор в отношении четырёх сотрудников полиции обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин корреспонденту ИА REGNUM.

«Приговором Синарского районного суда города Каменск-Уральского подсудимым, в зависимости от роли каждого, назначено наказание в лишения свободы на срок от трёх до четырёх лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе следственного управления.

По версии следствия, сотрудники полиции в июле 2018 года задержали несовершеннолетнего 2001 года рождения по подозрению в краже. После этого они используя психологическое давление и физическое воздействие заставили его «сознаться» в свершённом преступлении. Также давление было оказано на его знакомую девушку 2003 года рождения.

Отметим, что впоследствии судом была установлена непричастность молодого человека к инкриминируемому преступлению, и он был оправдан.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что руководитель данного подразделения полиции, личный состав которого, как и он сам, обвинялись в вышеперечисленных преступлениях, уволен из органов внутренних дел.

«Что касается троих оперуполномоченных — по ним руководством регионального полицейского главка необходимые в таких случаях меры реагирования будут приняты после вступления приговора суда в законную силу. Всего же за данное вопиющее происшествие к различным видам дисциплинарной ответственности, в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области, по итогам проведённой служебной проверки привлечено восемь должностных лиц территориального ОВД», — сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых.