Каменск-Уральский, Свердловская область, 16 марта 2020, 11:20 — REGNUM В Каменске-Уральском вынесен приговор в отношении четырёх сотрудников полиции обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин корреспонденту ИА REGNUM.
По версии следствия, сотрудники полиции в июле 2018 года задержали несовершеннолетнего 2001 года рождения по подозрению в краже. После этого они используя психологическое давление и физическое воздействие заставили его «сознаться» в свершённом преступлении. Также давление было оказано на его знакомую девушку 2003 года рождения.
Отметим, что впоследствии судом была установлена непричастность молодого человека к инкриминируемому преступлению, и он был оправдан.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что руководитель данного подразделения полиции, личный состав которого, как и он сам, обвинялись в вышеперечисленных преступлениях, уволен из органов внутренних дел.