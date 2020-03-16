Уфа, , 11:23 — REGNUM Сотрудник ЖКХ получил тяжелую травму во время уборки снега в Уфе. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью с 16-го на 17 января бригада службы по благоустройству Октябрьского района города убирала снег на Проспекте Октября.

В какой-то момент 36-летний рабочий поскользнулся и упал. В это время его левая нога оказалась под колесом погрузчика. Мужчину доставили в травмтункт, где врачи диагностировали у него перелом бедра со смещением.

Отмечается, что руководство предприятия не известило Гострудинспекцию о несчастном случае. О тяжелой травме работника инспекторам стало известно из сообщения от медицинского учреждения.

В ходе проведенного расследования сотрудники Гострудинспекции установили, что предприятие не выдало работнику обувь с нескользящей подошвой, а также и не провело обучение по охране труда. Именно это и стало причинами несчастного случая.

Сообщается, что виновные лица будут оштрафованы.

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