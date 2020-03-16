Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В левобережной части Ростова-на-Дону во время матча между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив» (Москва) загорелся камыш. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о ландшафтном пожаре неподалёку от стадиона «Ростов Арена» поступило в экстренные службы в 19:09 мск 15 марта. К месту прибыли 30 человек и девять единиц спецтехники. Тушение возгорания осложнялось труднодоступной местностью.

В 22:50 мск была объявлена ликвидация горения камыша на площади 900 кв. метров.