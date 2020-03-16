Чита, , 11:01 — REGNUM Ещё один глава муниципалитета Забайкалья попал под следствие по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, установлено, что чиновник заключил с коммерческой организацией муниципальный контракт, по демонтажу несущих конструкций в жилых домах одного из поселений на сумму 6 200 000 рублей, а по факту подрядчик выполнил не демонтаж, а снос конструкций. Такие работы стоят значительно меньше.

Эксперт Забайкальской краевой лаборатории судебных экспертиз пришёл к выводу, что снос несущих конструкций 13 жилых помещений в двухквартирных домах составляет 990 965 рублей, тогда как муниципалитет по контракту заплатил более шести миллионов рублей, причинив таким образом ущерб на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Забайкалье попал под следствие другой глава муниципального района. Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») возбудили после того, как выяснилось, чтодолжностное лицо, являясь главным распорядителем бюджетных средств, поручило оплатить работу подрядчика по контракту, не убедившись в её выполнении.

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