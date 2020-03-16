Белград, , 10:55 — REGNUM Европейской солидарности не существует. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 15 марта, комментируя решение Брюсселя запретить экспорт медицинского оборудования вне границ Евросоюза.

«Я не хочу делать политические выводы сейчас, я это сделаю, когда всё закончится, но мы поняли, что нет большой международной или европейской солидарности — это сказка на бумаге», — заявил Вучич во время пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал РТС.

Вучич сообщил, что он направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, попросив о помощи в борьбе с коронавирусом.

«Самые большие надежды мы возлагаем на Китай — это единственная страна, которая может нам помочь в данной ситуации. Мы просили у Китая всё, даже прислать врачей-специалистов», — добавил президент Сербии, подчеркнув, что границы страны с 15 марта закрыты для всех иностранных граждан, кроме китайских медиков.

Напомним, что ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете экспорта медицинского оборудования вне границ Евросоюза.

Александр Вучич 15 марта объявил чрезвычайное положение в Сербии из-за эпидемии коронавируса. По данным на утро 16 марта, в стране зарегистрировано 55 заболевших.

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