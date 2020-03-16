Северск, Томская область, , 10:52 — REGNUM Мошенники похитили у жительницы Северска Томской области более полумиллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе УМВД России по Томкой области.

В полицию Северска поступило заявление о хищении денег у женщины 1961 года рождения. По предварительным данным, женщине позвонили на мобильный с номера «+7495…». Неизвестный представился представителем «финансового департамента по работе с мошенничеством».

Злоумышленник заявил, что мошенники пытаются взломать принадлежащую женщине карту и оформить на её имя кредит. Также он спросил о счетах в других банках.

Женщина рассказала обо всех имеющихся у неё вкладах в различных банках и принадлежащих ей деньгах. Звонивший заявил, что для того, чтобы вычислить мошенника, нужно обналичить все деньги, закрыть вклады и оформить на себя кредит в размере 175 тысяч рублей.

На следующий день жительница региона закрыла вклад в одном из банков и обналичила 273 тысячи рублей. Затем она подала заявку на оформление кредита, но банк ей отказал. Однако вскоре женщине пришло SMS-уведомление об одобрении кредита в другом банке. Она сообщила об этом мошеннику.

Через день женщина встретилась в Томске с представителем банка вне помещения организации, где подписала документы на кредит и получила деньги. Об этом она сообщила мошеннику. После этого, следуя указаниям по телефону, она перевела 175 тысяч рублей на указанный счёт.

Мужчина велел томичке перевести ранее обналиченные 273 тысячи рублей на указанный им счёт, что женщина и сделала. Также она обналичила с другого вклада ещё 103 тысячи рублей. Эти деньги она вновь перевела на указанный счёт. После этого женщина больше не смогла дозвониться до злоумышленника.

Через несколько дней на звонок жительницы Северска ответила девушка, которая заявила, что у неё остался ещё один не закрытый вклад, с которого нужно вывести деньги. Послушавшись мошенников и продиктовав присланный по СМС код подтверждения операции, женщина лишилась ещё более 28 тысяч рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников. Они похитили у неё более 575 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Томской области было совершено 2614 общеуголовных мошенничеств. Каждое второе осталось нераскрытым. Жители региона перечислили мошенникам свыше 40 млн рублей.

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