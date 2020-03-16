Москва, , 10:47 — REGNUM В Москве задержан один из предполагаемых фигурантов уголовного дела об убийствах на митинге 1 марта 2008 года в Армении. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идёт о бывшем заместителе главы Следственного комитета Армении Ваагне Арутюняне.

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Объявленный в розыск в Армении бывший высокопоставленный сотрудник следственных органов был задержан стражами порядка 14 марта. Решается вопрос о его экстрадиции на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

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1 марта 2008 года в результате разгона демонстраций и стычек с полицией погибло восемь гражданских лиц и двое полицейских. Согласно сообщению Специальной следственной службы, по делу «1 марта» обвинение было предъявлено бывшему министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну. Он обвиняется в том, что с группой лиц сверг конституционный строй путём подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы.

В октябре 2018 года обвинение в «фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении» было предъявлено в Армении бывшему руководителю следственной группы по делу «1 марта» Ваагну Арутюняну. Он объявлен в розыск.

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