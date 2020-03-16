Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов управления ГИБДД. Его обвинили в превышении полномочий при освобождении трёх нарушителей от административной ответственности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что в феврале 2019 года в Чебоксарах фигурант уголовного дела поручил сотрудникам ДПС оставить материал в отношении своего знакомого за невыполнение требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

«Документ был составлен в одном из служебных кабинетов, при этом соответствующая информация не была внесена в базу данных федеральной системы. В последующем обвиняемый скрыл указанный материал», — говорят в следственном управлении.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый дал указание автоинспекторам не оформлять протокол в отношении другого своего знакомого по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление автомобилем, на передней части которого установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют предъявляемым требованиям»).

«Аналогичный случай произошёл в мае 2019 года, когда по указанию обвиняемого не был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ в отношении ещё одного его знакомого, проехавшего в Порецком районе на запрещающий сигнал светофора», — отмечают в следственном управлении.

Правоохранители считают, что в результате трое нарушителей правил дорожного движения были незаконно освобождены от административной ответственности. После возбуждения уголовного дела обвиняемый по результатам проведенной служебной проверки был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам.

Бывшему полицейскому инкриминируется совершение трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело ушло в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу. В ГИБДД Чувашии внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела был задержан в июне 2019 года, 28 июня его поместили под домашний арест. Тогда же началась служебная проверка, по результатам которой при подтверждении фактов МВД по Чувашии обещало привлечь непосредственное руководство обвиняемого к дисциплинарной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии возбудили второе дело в отношении замглавы отдела ГИБДД