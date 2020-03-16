Чита, , 10:45 — REGNUM Двое кассиров муниципальной бани в Чите попали под уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По месту их работы проведены обыски, изъята документация. Об этом сообщает ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Известно, что факт хищения денег был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чите в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что на протяжении четырех месяцев два кассира умышленно не учитывали в свои смены посетителей бани и по своему усмотрению распоряжались полученными от них неоприходованными деньгами.

«Каждую смену злоумышленницы похищали от трех до пяти тысяч рублей. Своими незаконными действиями подозреваемые причинили ущерб муниципальному предприятию на сумму более 160 тысяч рублей», — поясняют правоохранители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2029 года теперь уже бывшая заведующая одного из дошкольных образовательных учреждений Борзи (Забайкальский край) обвинена в том, что на протяжении четырёх лет получала заработную плату за несуществующих сотрудников.

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