Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Ростовской области сухогруз с углём на борту, севший на мель в Азовском районе, в ближайшее время продолжит движение по маршруту. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

В 9:30 мск судно «Shaman» снято с мели в районе хутора Коса и двигается для технического осмотра в порт Азов. Далее сухогруз продолжит свой маршрут.

ИА REGNUM напоминает, что сухогруз с углём следует в Словению.

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