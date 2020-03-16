Улан-Удэ, , 10:28 — REGNUM В Бурятии назначили штраф местному жителю, пытавшемуся на выходных ворваться в здание регионального заксобрания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

Выяснилось, что топор, которым орудовал хулиган, был сувенирный. Он разбил им стекло входной двери здания, чем нарушил, по мнению суда, «общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу». Сам мужчина полностью признал вину, в своё оправдание заявив, что ничего не помнит, поскольку был пьян.

«Стал понимать происходящее с момента, когда его задерживали сотрудники Росгвардии. Сувенирный топорик действительно имелся у него», — добавили в суде.

В результате обвиняемого признали виновным, но с учётом признания вины судья назначил ему наказание в виде штрафа.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина с топором напал на здание парламента Бурятии