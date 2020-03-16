Берёзовский, Свердловская область, , 10:18 — REGNUM На Урале в отношении 36-летнего жителя Берёзовского возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Органы дознания возбудили уголовное дело по материалам надзорных мероприятий, в ходе которых прокуратура установила нарушение требований федерального законодательства при назначении и выплате пособия по безработице.

Установлено, что житель Берёзовского в ноябре 2019 года обратился в центр занятости и встал на учёт как безработный. При этом он представил справку с последнего места работы о средней заработной плате, для начисления пособия. Впоследствии ему были назначены ежемесячные выплаты в размере 9,2 тыс. рублей.

Однако в ходе надзорных мероприятий установлено, что справка с места работы была сфальсифицирована. Фирма, которая якобы представила справку, ликвидирована, а гражданин в ней никогда не работал.

В итоге по материалам проверки, нанесённый ущерб составил около 18 тыс. рублей.