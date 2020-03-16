Париж, 16 марта 2020, 10:10 — REGNUM Закрыть въезд в страну и перенести второй тур муниципальных выборов во Франции призвала глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом передает телеканал BFM.
По её словам, второй тур муниципальных выборов нужно отложить на несколько месяцев: «сейчас не время для политической борьбы», — сказал политик.
Также она призвала закрыть въезд в страну из стран с большим количеством, инфицированных вирусом — с Испанией, Италией и прекратить авиасообщение с Ираном.
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