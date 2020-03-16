Париж, , 10:10 — REGNUM Закрыть въезд в страну и перенести второй тур муниципальных выборов во Франции призвала глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом передает телеканал BFM.

«Хватит медлить, необходимо принимать срочные меры», — сказала Ле Пен.

По её словам, второй тур муниципальных выборов нужно отложить на несколько месяцев: «сейчас не время для политической борьбы», — сказал политик.

Также она призвала закрыть въезд в страну из стран с большим количеством, инфицированных вирусом — с Испанией, Италией и прекратить авиасообщение с Ираном.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон пообещал не закрывать границу с Италией