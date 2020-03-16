Хабаровск, , 10:15 — REGNUM Тигрица, сбитая предположительно автомобилем, умерла в Хабаровском крае, несмотря на все попытки ветеринаров спасти ей жизнь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АНО «Центр «Амурский тигр».

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Тигрицу, лежавшую без движения на льду озера Гасси в Нанайском районе, обнаружили местные жители. Люди немедленно вызвали специалистов Центра «Амурский тигр». Животное обездвижили и доставили в место передержки для отогревания — она очень долго пролежала на льду без движения. Затем тигрицу транспортировали в Приморье, в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Ветеринары сделали всё возможное, но спасти тигрицу не смогли — полученные ей травмы были несовместимы с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье хищников вакцинируют от бешенства.