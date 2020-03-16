Джакарта, , 10:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в городе Пурвакарта в Индонезии, сообщает информационный портал Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что землетрясение произошло 16 марта в 00:40. Эпицентр землетрясения находился на суше на расстоянии 22 км к юго-западу от Пурвакарта на глубине 4 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 возникло в Индийском океане, вблизи Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сейсмособытие магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии