Соледар, ДНР, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 108 единиц боеприпасов, сообщили 16 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили пять снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 12 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР ВСУ выпустили три снаряды из гаубиц калибра 122 мм, 37 мин калибра 120 мм и 15 мин калибра 82 мм, а также один раз применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка, Гольмовский, Жабичево, Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Петровское, Сосновское, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Безыменное», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв. В результате обстрелов повреждения получила трансформаторная подстанция в посёлке Сергеевка.

«Вследствие чего обесточены населённые пункты Заиченко, Сергеевка, Ленинское, Саханка, без энергоснабжения остались 380 абонентов», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель населённого пункта Сигнальное, повреждения получили четыре дома.

Читайте также: ВСУ 34 раза нарушили режим прекращения огня, погиб мирный житель — ДНР СЦКК