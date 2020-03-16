Майминский район, Алтай, , 09:41 — REGNUM В Майминском районе Алтая произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл днём 15 марта в селе Усть-Муны.

30-летний водитель на автомобиле Subaru Impreza наехал на двух девочек 10 и 12 лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую больницу, одна из девочек была госпитализирована.

Как отметили в ведомстве, водитель в момент аварии был трезв.

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