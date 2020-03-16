Чита, , 09:29 — REGNUM В течение ближайших трёх дней — с 17 по 19 марта — в Забайкальском крае не исключают ЧС, которые может спровоцировать сильный ветер. Его порывы составят 18−23 метра в секунду. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает сегодня, 16 марта, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на прогноз синоптиков.

«Проявите благоразумие и сознательность! Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении», — призывают спасатели.

Напомним, аналогичный характер погода демонстрировала в Забайкалье 11 марта 20 202 года.

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