Уфа, , 09:20 — REGNUM Два ребенка пострадали в ДТП на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 14 марта.

Автомашина «Киа Серато», под управлением 43-летнего водителя, ехала по автотрассе Уфа — Оренбург. При совершении разворота произошло столкновение с ехавшим на встречу автомобилем «Шевроле Клан».

В результате ДТП пострадали 9-летняя и 4-летняя девочки, которые находились в салоне автомашины «Киа Серато». Их доставили в больницу с различными травмами. Отмечается, что врачи оказали пострадавшим помощь и отпустили домой.

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