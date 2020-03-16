Азовский район, Ростовская область, , 09:11 — REGNUM На реке Дон в Ростовской области сел на мель сухогруз с углём, следовавший в Словению. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 марта.

Инцидент с судном «Shaman» произошёл на хуторе Коса Азовского района. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:50 мск. Ограничений для судоходства и разлива нефтепродуктов нет. Для снятия сухогруза с мели направлен буксир, уточнили в ведомстве.

На борту сухогруза находятся 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.