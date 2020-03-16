Верхняя Пышма, Свердловская область, , 09:10 — REGNUM В Верхней Пышме вынесен приговор гражданину Таджикистана, обвиняемому в покушении на взятку должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным и приговорён к восьми месяцам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Отметим, что подсудимый полностью признал свою вину.

Следствием и судом установлено, что 19 ноября 2019 года гражданин Таджикистана был задержан сотрудниками полиции за нарушение режима пребывания на территории России. Находясь в участке, задержанный предложил участковому-уполномоченному взятку в размере 18 тыс. рублей, за то, что бы сотрудник полиции не составил административный протокол. Участковый от взятки отказался.