Хвачхон, Южная Корея, , 09:13 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, двенадцать туш кабанов были обнаружены в окрестностях уезда Хвачхон провинции Канвондо и уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Известно, что 12 марта в окрестностях уездов Хвачхон, Ёнчхон и города Пхаджу также обнаружили одиннадцать трупов животных.

Отмечается, что это сто пятьдесят четвертый случай обнаружения туш диких кабанов в окрестностях уезда Хвачхон, сто тридцатый случай — в окрестностях уезда Ёнчхон, семьдесят второй случай — в окрестностях города Пхаджу и двадцать второй случай — окрестностях уезда Чхольвон. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до трехсот семидесяти восьми.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.