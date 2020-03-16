Шумиха, Курганская область, , 08:59 — REGNUM В Курганской области на станции Шумиха найден труп мужчины и раненая женщина. Подозреваемый в преступлении задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Следствием установлено, что утром 15 марта возле здания дефектоскопии Шумихинской дистанции пути компания из двух мужчин и одной женщины распивала спиртные напитки. Вспыхнула пьяная ссора. Подозреваемый нанёс множественные ножевые ранения собутыльнику, который скончался на месте. Затем накинулся с ножом на свидетельницу убийства, нанеся ей несколько ударов. Полагая, что женщина скончалась, злоумышленник скрылся с места преступления.

Железнодорожники обнаружили женщину и вовремя оказали медицинскую помощь.

По горячим следам был задержан ранее судимый 53-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и по ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, с целью скрыть другое преступление»).