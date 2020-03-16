Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM На минувших выходных охране регионального заксобрания Бурятии пришлось отражать штурм мужчины с топором. Пьяный местный житель пытался выломать двери, сообщает телеканал «Ариг Ус».

Инцидент произошёл около 4 часов утра 15 марта. Однако ворваться в здание ему не удалось, мужчину задержали и доставили в МВД.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — передаёт канал сообщение министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на охранника больницы. Нападавший, по сообщению Росгвардии, был нетрезв.

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