Иркутск, , 08:57 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели семи человек при пожаре в одном из жилых домов поселка Усть-Уда в Иркутской области, сообщили 16 марта в пресс-службе областного СУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По данным следователей, пожар произошел утром 16 марта.

Спасатели обнаружили на месте возгорания тела трех взрослых — двух женщин и одного мужчины. Четверо детей в возрасте от одного до восьми лет были госпитализированы с отравлением угарным газом. Врачам не удалось спасти детей.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Отмечается, что семья стояла на учете в органах опеки как неблагополучная.

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