Ижевск, , 08:51 — REGNUM В полицию Удмуртии в течение суток обратились десять жителей республики с сообщениями о хищении средств с банковских счетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Самая крупная кража произошла после звонка якобы сотрудника службы безопасности банка, который сообщил жительнице Ижевска о возможной несанкционированной операции по карте. Женщина сообщила звонившему данные карты, пин-коды и пароли из смс-сообщений, после чего с её счёта было списано 850 тыс. рублей.

Также деньги похищались под предлогом получения бонусов от банка, кредита, при продаже или покупке товаров через интернет, а также посредством взлома страниц в социальных сетях. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В управлении вновь предупредили граждан об опасности раскрытия данных банковских карт посторонним лицам, даже представляющимся сотрудниками банков. Пин-коды и пароли из смс-сообщений нельзя сообщать никому.

Как сообщало ИА REGNUM, c 6 по 9 марта полицейским Удмуртии поступило 25 сообщений о краже средств с банковских счетов жителей республики. За четыре дня общая сумма хищений составила 1,8 млн рублей. Основная часть хищений была совершена путем получения данных карт при якобы защите от незаконной транзакции — 12 случаев. В 4 случаях средства были потеряны при продаже или покупке товаров в сети интернет.