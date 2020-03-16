Кяхта, Бурятия, , 08:38 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии завершился процесс над местным жителем, которого обвиняли в убийстве подруги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районного суда, инцидент произошёл в августе 2019 года.

Обвиняемый был в гостях у женщины, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили в суде, между ними произошла ссора, в ходе которой у мужчины возник умысел на убийство.

«Гр. С., используя кухонный нож в качестве орудия, нанес гр. К. не менее десяти ударов указанным ножом в область левого надплечья, левого плечевого пояса, левого плеча и левой боковой поверхности грудной клетки. От полученных травм гр. К. скончалась спустя непродолжительное время», — отметили в суде.

Чтобы отвести от себя подозрения, подсудимый вложил в левую руку убитой женщины нож. Таким образом он пытался инсценировать самоубийство.

Однако суд признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил к 9 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

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