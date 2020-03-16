Курган, , 08:34 — REGNUM В Кургане появилась яма на проезжей части вокруг колодца по проспекту Конституции. Данный участок дороги был отремонтирован год назад по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в горадминистрации столицы Зауралья.

Яма на проспекте Конституции Пресс-служба горадминистрации Кургана

Сотрудники АО «Водный союз» установили, что причиной разрушения дорожного покрытия возле колодца является нарушение герметичности его конструкции.

Организацией будет выполнен ремонт колодца и дорожного покрытия. Ситуация находится на контроле мэрии.