Курган, 16 марта 2020, 08:34 — REGNUM В Кургане появилась яма на проезжей части вокруг колодца по проспекту Конституции. Данный участок дороги был отремонтирован год назад по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в горадминистрации столицы Зауралья.
Сотрудники АО «Водный союз» установили, что причиной разрушения дорожного покрытия возле колодца является нарушение герметичности его конструкции.
Организацией будет выполнен ремонт колодца и дорожного покрытия. Ситуация находится на контроле мэрии.