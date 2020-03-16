Уфа, , 08:26 — REGNUM Один человек пострадал в тройном ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 15 марта на 173 км автодороги Уфа — Оренбург.

Столкнулись три автомобиля: «Lada Priora», за рулем которой сидел 34-летнего житель Мелеуза, «Fiat Ducato» за рулем которого находился водитель из Алтайского края, и «Hyundai Сreta» под управлением 45-летней жительницы Салавата.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Lada Priora» был госпитализирован с травмами.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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