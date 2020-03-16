Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM В Уральском федеральном университете (УрФУ) порядка 7 тыс. студентов переведены на дистанционную форму обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УрФУ.

Все переведённые на дистанционную форму относятся к отдельным категориям обучающихся.

«Решение о переводе на дистанционную форму других категорий, включая студентов очной формы обучения, будет принято в зависимости от нормативных актов региональных и федеральных органов исполнительной власти и от развития эпидемиологической ситуации», — уточнили в пресс-службе вуза.

Отметим, что в данный момент Уральский федеральный университет работает в штатном режиме.

Напомним, что ранее в Минздраве РФ подписали приказ о принятии мер в целях защиты здоровья студентов и преподавателей образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности рекомендуется переводить обучающихся на дистанционную форму, без непосредственного контакта.

Добавим, что в Свердловской области официально подтверждённых случаев заболеваний, вызванных COVID-19, нет.