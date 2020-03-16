Хабаровск, , 07:58 — REGNUM Пожар в крупном торговом центре «Юбилейный» потушили в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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Пожарных вызвали очевидцы, увидевшие, что ТРЦ заволокло дымом. Выяснилось, что загорелась обшивка отдельно стоящего складского помещения. Угрозы зданию ТРЦ не было. Но порывами ветра дым отнесло к зданию. Ещё до прибытия пожарных торговый центр покинули порядка 70 человек.

Возгорание полностью ликвидировано. Его площадь составила около 50 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля пожарные ликвидировали возгорание в магазине Мильковского района Камчатки. Пострадавших не было.