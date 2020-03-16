Магас, , 07:51 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя и нападения на сотрудников полиции. Подозреваемые в совершении преступлений задержаны, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 13 марта в сельском поселении Экажево. Несколько местных жителей в ходе бытового конфликта открыли стрельбу, в результате которой один из участников погиб, еще одного злоумышленники, передвигавшиеся на двух автомобилях, похитили. Во время задержания получили ранения двое сотрудников полиции. Они доставлены в больницу.

В настоящее время ведется расследование двух уголовных дел по статьям К РФ «Убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей».

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