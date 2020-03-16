Хабаровск, , 07:49 — REGNUM Пенсионера, тонувшего в реке Амур, спас сотрудник транспортной полиции в Хабаровске.

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Как сообщило АиФ, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортного управления МВД РФ в ДФО Владимир Зубков спас пожилого человека, который тонул в Амуре. Пенсионер провалился под лёд в 100 метрах от берега. Во время утренней пробежки его и увидел полицейский. Майор Зубков ползком добрался до тонущего 70-летнего старика и спас его, затем принёс его к себе домой, дал сухую одежду, напоил горячим чаем и отвёз домой, к семье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ванино Хабаровского края спасли с отколовшейся от берега льдины рыбака в бухте Сторож.