Омск, , 07:45 — REGNUM Жителей Омска предупредили об участившихся с начала марта случаях киберпреступлений. Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в мэрии города, ссылаясь на информацию полиции, преступления такого рода регистрируются практически ежедневно. Их жертвами всё чаще становятся пенсионеры.

Чаще всего злоумышленники называют себя работниками банков или продавцами интернет-магазинов. Также они могут представляться знакомыми или даже родственниками. При этом они заявляют, что попали в беду, и просят денег.

По словам специалистов, дистанционные и контактные преступления происходят из-за доверчивости жителей, а порой — из-за желания сэкономить на приобретении товара или получении услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в 2019 году было совершено 2614 общеуголовных мошенничеств.

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