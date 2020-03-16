Кабул, , 07:33 — REGNUM Пять человек погибли и еще трое получили ранения при обрушении крыши дома в восточной провинции Афганистана, сообщает 16 марта Xinhua.

Жертвами трагедии стали женщина и четверо ее детей. Серьезные ранения получили еще три человека. В настоящее время они доставлены в местную клинику.

По предварительным данным, крыша дома была пропитана водой из-за прошедших недавно в регионе проливных дождей, что и стало причиной обрушения.

Обрушения кровли нередки в сельской местности Афганистана, поскольку местные жители не имеют средств на постройку прочного жилища.