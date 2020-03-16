Екатеринбург, , 07:30 — REGNUM В Екатеринбурге нет официально подтверждённых случаев заражения граждан новым типом коронавируса. Как сообщают местные издания слухи, о якобы имевших место случаях заболевания опровергли в министерстве здравоохранения Свердловской области и региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Екатеринбурге нет подтвержденных случаев коронавируса», — заявили в управлении изданию « АИФ-Урал ».

В региональном минздраве также сообщили, что по состоянию на 15 марта заболевших новым коронавирусом в Екатеринбурге нет.

Напомним, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы в одной из больниц города зарегистрировано несколько случаев заболевания. В качестве «доказательства» приводилась переписка в соцсетях якобы с одним из врачей больницы.