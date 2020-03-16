Находка, Приморский край, , 07:01 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко, прибывший на место экологической катастрофы в Находке, где разлилось более двух тысяч тонн топочного мазута, заявил о взрыве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Своё мнение губернатор опубликовал на личной странице в сети Instagram, где подробно рассказал о происшествии.

«Работы по очистке территории от разлива мазута в Находке начались ещё ночью. Усиливаем группировку дополнительными людьми и техникой. Оперативные службы отработали быстро, благодаря чему морская акватория не пострадала. В том числе помогли боновые ограждения и котлован. В муниципалитете введён режим ЧС муниципального характера», — написал губернатор.

Также он коснулся и причин происшествия.

«Силовики и надзорные органы также работают на месте и устанавливают причину взрыва», — опубликовал Кожемяко в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в приморском городе Находка.