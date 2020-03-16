Вашингтон, , 06:02 — REGNUM С 16 марта 2020 г. посольство России в Вашингтоне временно не оказывает консульские услуги гражданам из-за ситуации с распространением коронавируса в США. Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.

«Приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», — сообщает ведомство.

Уточняется, что временная приостановка работы связана с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее 14 марта ИА REGNUM сообщало, что в США 2430 человек заразились коронавирусом. В результате заражения в США погибли 50 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В США коронавирусом заражены 2430 человек — CNN