Вашингтон, 16 марта 2020, 06:02 — REGNUM С 16 марта 2020 г. посольство России в Вашингтоне временно не оказывает консульские услуги гражданам из-за ситуации с распространением коронавируса в США. Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.
Уточняется, что временная приостановка работы связана с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране.
Ранее 14 марта ИА REGNUM сообщало, что в США 2430 человек заразились коронавирусом. В результате заражения в США погибли 50 человек.
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