Якутск, , 05:50 — REGNUM Жителя Якутии признали виновным в смерти потерпевшего и применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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В ходе следствия установлено, что у подсудимого летом 2017 года возник конфликт со знакомым, в ходе ссоры он его избил. В результате полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при задержании он нанёс телесные повреждения сотруднику полиции, не опасные для жизни и здоровья.

Подсудимый, скрываясь от правосудия, покинул пределы РФ и спрятался у своих знакомых за границей.

«В результате совместной работы полиции двух государств, беглец был задержан и экстрадирован в Россию. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале отменили оправдательный приговор присяжных по факту убийства во время драки.