Иркутск, , 05:12 — REGNUM Резкий рост гибели людей на пожарах стал поводом для введения особого противопожарного режима в двух районах Иркутской области. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, речь идёт о территориях Казачинского и Марковского муниципальных образований Приангарья.

«Нами подготовлено обращение в адрес министерства образования о необходимости проведения в учебных заведениях в преддверии школьных каникул родительских собраний с участием инспекторов по пожарному надзору», — отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Также, по его словам, будет проводится информирование о складывающейся обстановке путем подворовых обходов, сходов граждан, распространяться памятки на противопожарную тематику.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 14 марта четверо несовершеннолетних погибли на пожаре в городе Тайшете Иркутской области. Ещё одна трагедия произошла сегодня утром, 16 марта, в поселке Усть-Уда Иркутской области, там погибли семь человек, в том числе — четверо детей.

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